Ziege: "Spiel gegen Liverpool ein bisschen zu früh für Bayern"

"Natürlich ist das eine oder andere im Abwehrverhalten jetzt gerade nicht so wie es sein soll, aber die Bayern haben unglaublich erfahrene Spieler." Das sollte für eine ausgeglichene Champions-League-Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München reichen, meint Christian Ziege.

Der 47-Jährige, der von 1990 bis 1997 bei den Bayern kickte und von 2000 bis 2001 für Liverpool auflief, liebte solche Auswärtsspiele: "Ich fand immer das Beste ist: Du fährst wo hin und alle sind gegen dich und am Ende sind sie dann ruhig." Unmöglich ist es also nicht, dass die Kovac-Elf beim Premier-Klub erfolgreich sein kann: "Die Möglichkeit besteht", so Ziege.