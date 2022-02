Zeuzleben: Eisstockschützen freuen sich auf Olympiapremiere 2026

Was hat einen Griff, einen Körper, eine Platte und durfte noch nie bei den Olympischen Spielen mitmachen? Richtig, Eisstockschießen. Auch wenn die Eisstockschützen bereits 1936 bei der Winterolympiade in Garmisch-Partenkirchen von Edelmetall träumten, schaffte es die Sportart nie über Demo-Wettbewerbe hinaus. Das wird nun anders – und in Unterfranken wird dafür bereits fleißig trainiert.

Eisstockschießen auf Asphalt

Siggi Vollmuth steht auf einem asphaltierten und zum Teil auch gepflasterten Platz, dem Vereinsgelände der Abteilung Eisstockschießen des Turn- und Sportclubs Zeuzleben. Auf dem Platz sind mehrere Bahnen aufgezeichnet. Der 72-Jährige macht sich für seinen nächsten "Schub" bereit .

Im Gegensatz zum Eisstockschießen ist Curling mittlerweile eine olympische Sportart geworden. Unterschiede gibt es vor allem auch beim Gewicht der Sportgeräte: Während beim Curling schwere Granitsteine verwendet werden, die zwischen 18 und 20 Kilogramm schwer sind und mehr über das Eis gleiten, werden beim Eisstockschießen Stöcke aus Holz eingesetzt. Sie sind deutlich leichter.

Mit dem Eisstock möglichst nah an die "Daube" herankommen

Vollmuths Eisstock wiegt knapp vier Kilo. Ziel ist es, damit möglichst nah an die "Daube" heranzukommen. Die Daube ist eine Gummischeibe mit circa 14 Zentimeter Durchmesser und liegt gut 26 Meter von dem 72-Jährigen entfernt. Mit seinem rechten Arm schwingt Vollmuth ein paar Mal den Eisstock. Dann schleudert, bzw. "schießt", er ihn über die Bahn. Der Eisstock schlittert über die glatten Pflastersteine und landet etwa einen Meter fünfzig von der Daube entfernt. Nun ist das gegnerische Team an der Reihe. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander. In jedem Team sind bei dieser Spielvariante vier Schützen. Punkte bekommt die Mannschaft, die mit einem oder gleich mehreren Eisstöcken am nächsten an die Daube herankommt.

Eisstockschießen eignet sich für Jung und Alt

Vollmuth ist der Abteilungsleiter der Eisstockschützen. Seit rund 30 Jahren übt er diesen Sport aus. Bei ihm sind rund 20 Aktive dabei. Einer von ihnen ist Gerhard Lehmeyer: "Die Faszination vom Eisstockschießen ist für mich, dass man sich perfekt konzentrieren muss, weil man nur mit hundertprozentiger Konzentration auch das Ziel gegenüber trifft." Vereinskollegin Gabi Barthelmes betont: "Ich finde das Tolle an diesem Sport, dass ich es mit der ganzen Familie mache kann. Jung und Alt kommen zusammen."

Immer weniger Vereine in der Region

30.000 Eisstockschützen sind in Deutschland in Vereinen organisiert – die meisten von ihnen in Bayern. Die Zeuzlebener Eisstockschützen haben 1993 angefangen. Auch heute noch nehmen sie regelmäßig an Turnieren teil und das deutschlandweit. Laut Abteilungsleiter Vollmuth war dieser Sport einmal richtig populär. Vor circa 30 Jahren habe es noch über 15 Vereine in der Region gegeben. Dann habe einer nach dem anderen aufgehört. Grund für das Vereinssterben sei der fehlende Nachwuchs: "Es ist schwer, die Jugend zu motivieren. Ich bin dankbar und froh, dass ich ein paar Jugendliche habe, die Spaß am Eisstockschießen haben und mitmachen."

Gelassenheit von Älteren lernen

Nils Neubauer ist einer von vier Nachwuchsspielerinnen und -spielern in Zeuzleben. Der 17-Jährige ist der Meinung, dass diesen Sport mehr Jugendliche ausprobieren sollten. "Man kann viel von den Älteren lernen – nicht nur was Eisstock betrifft, sondern auch generell, was das Leben betrifft." So habe der Jugendliche von den Älteren gelernt, alles gelassener zu sehen und sich keinen unnötigen Stress zu machen.