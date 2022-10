Zerstörte Königssee-Rodelbahn - Baubeginn erst 2024?

Geisenberger: "Wir brauchen die Bahn wieder"

Es sind in der Tat beeindruckende Sportlerkarrieren, die die drei ins Eis gemeißelt haben. Und sie haben natürlich auch viel mit der Kunsteisbahn am Königssee zu tun. Dort wurden sie groß, dort haben sie jahrelang trainiert und unter anderem gemeinsam mit ihrem Kollegen Felix Loch in der Trainingsgruppe "Sonnenschein" an ihren Schlitten getüftelt. Doch die Bahn gibt es seit Juli 2021 nicht mehr, sie wurde im Starkregen am Königssee beschädigt.

Seither müssen die Rodler nach Innsbruck pendeln. "Wir brauchen die Bahn wieder", sagte Geisenberger. Schon im vergangenen Jahr bat die ausgezeichnete Skeletoni Tina Hermann beim Sportpreis Innenminister Joachim Herrmann darum, dass die Bahn baldmöglichst wiederaufgebaut werde. Das bayerische Bauministerium bestätigte, dass dafür 53,5 Millionen Euro eingeplant sind. Doch das mit dem Startdatum dauert. Lange blieb unklar, ob und wann überhaupt an der Bahn gewerkelt wird.

Wiederaufbau soll erst ab August 2024 beginnen

Geisenberger brachte dazu etwas Licht ins Dunkel, offenbar kann nun sie hatte kürzlich mit dem Sportdirektor des Deutschen Bob- und Schlittenverbandes (BSD) Thomas Schwab telefoniert und erfahren: "Baubeginn ist wohl der 30. August 2024. Das wären jetzt noch zwei Winter ohne Bahn, das ist schon brutal für den Nachwuchs. Der Nachwuchs braucht die Bahn. Es wäre schon wichtig, wenn ein Jahr eher draus werden würde." Es war also ein neuerlicher Appell an Sportminister Herrmann.

Auch Arlt mahnte auf der Sportpreis-Bühne an: "Uns fehlt die Bahn am Königssee definitiv. Zum Testen zum Ausprobieren, aber auch der Jugend." Er blicke deshalb trotz der Olympiasiege auf ein "schwieriges Weltcupjahr" zurück.