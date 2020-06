Zeitreise: Vor sieben Jahren gewann der FC Bayern das "Triple"

Selbst Fußball-"Kaiser" Franz Beckenbauer sprach von "der besten Mannschaft, die der FC Bayern jemals hatte." Gemeint war das Team, dass in der Saison 2012/13 alle nationalen und internationalen Titel abräumte.

Nach einem 3:2 im Pokalfinale 2013 in Berlin gegen den VfB Stuttgart feierte der deutsche Rekordmeister- und Pokalsieger zum ersten und bisher einzigen Mal in seiner Geschichte den Gewinn aller drei Top-Titel in einer Saison.