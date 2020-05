Zeitreise: Bayerns Final-Alptraum von Camp Nou

Es gibt Bilder, die zeigen, wie Uli Hoeneß, damals noch Manager des deutschen Rekordmeisters, über den Rasen irrt und versucht, den total enttäuschten Kapitän Kahn zu trösten und aufzurichten. "An so einem Erlebnis kannst du zerbrechen", erinnert der heutige Präsident.

Bis die Nachspielzeit anbrach, war der FC Bayern Champions-League-Sieger. "Nach 90 Minuten hatten wir den Henkelpott in der Hand, dann haben wir ihn verloren", sagt Alexander Zickler rückblickend zu dem, was geschah. Mit einem schlitzohrig ins Torwarteck geschossenen Freistoß brachte Mario Basler die Bayern früh in Führung. Ottmar Hitzfelds Team dominierte die United-Elf um David Beckham. Ein gefühlvoller Lupfer von Mehmet Scholl prallte an den Pfosten, ein Fallrückzieher von Carsten Jancker an die Latte. Das hochverdiente 2:0 fiel nicht - es sollte sich bitter rächen für die Bayern.

"Die ganze Grausamkeit hat uns getroffen." Franz Beckenbauer, damals Präsident des FC Bayern