Zeit drängt vor Frankfurt-Topspiel: Kane und Kimmich wackeln

Der Super-Stürmer ist fraglich, genauso "wie einige andere Spieler", verriet Vincent Kompany vor dem Topspiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Harry Kanes Einsatz steht nach seinem Ausfall im Champions-League-Achtelfinale gegen Celtic auf der Kippe. Doch so richtig wollte sich der Bayern-Trainer nicht in die Karten schauen lassen: "Das werden wir morgen alles sehen", sagte Kompany und versicherte auf abermalige Nachfrage: "Wenn er raus ist, dann werden wir das mit dem Kader lösen."

Kane & Kimmich fit? "Wir warten bis zur letzten Minute"

Ohnehin ist es keine neue Situation für den FC Bayern. Kane hatte vor Weihnachten vier Spiele verpasst, unter anderem die 0:1-Pokalpleite gegen Rivale Bayern Leverkusen und das 1:2 bei Mainz 05. “Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir das lösen müssen", sagte Kompany am Samstag auf der Pressekonferenz vor Frankfurt: "Wir werden Harry nie 1:1 ersetzen. Es gibt nicht viele Stürmer, die 40 oder 50 Tore in einer Saison machen."

Und darüber hinaus schweben über weiteren FCB-Profis Fragezeichen für Sonntag. Explizit wurde nach Mittelfeld-Stratege Joshua Kimmich gefragt: "Wir hatten drei Spiele in sechs Tagen. Wir haben keine großen Verletzungen und auch nicht fünf oder sechs Ausfälle. Aber weil das gerade so intense war, müssen wir für das Frankfurt-Spiel noch auf den einen oder anderen Spieler warten bis zur letzten Minute. Jo Kimmich ist einer von diesen Spielern." Er hatte im Duell mit Celtic auch einen Schlag abbekommen.

"Nicht immer so einfach" - Kompany über defensive Spielweise

Wie bei Kimmich soll das Abschlusstraining auch über den Einsatz von Kane entscheiden. Der 31-Jährige war gegen Celtic mit einer Wadeneinblutung zur Halbzeit ausgewechselt worden. Erneut betonte Kompany wie auch schon nach dem ermauerten Remis bei Bayer Leverkusen, wie anstrengend die letzten Wochen für sein Team gewesen seien. Und wie er dementsprechend auch seine Taktik situativ anpassen musste.

"Wenn wir viele Spiele haben, dann ist es so, dass wir Ergebnisse holen müssen. Es ist nicht immer einfach, in einer Saison immer die gleiche Leistung zu bringen. Das Ziel ist, dass das nächste Spiel wieder unsere beste Leistung ist", erklärte Kompany nach den wackeligen Auftritten gegen Bayer und Celtic. "Wichtig ist, dass wir nach Frankfurt, wenn alles gut läuft, für die nächsten Wochen einen großen Kader haben."

Kann die SGE auch ohne Marmoush überraschen?

Mit Eintracht Frankfurt, das seit dem Weggang von Bayern-Schreck Omar Marmoush mit seiner Form kämpft, kommt laut Kompany eine Mannschaft mit einer "guten Mischung aus Talent, Geschwindigkeit, Körperlichkeit und Torgefahr". Zudem erinnerte sich Kompany an das rasante Hinspiel (2:2), da hätte die Elf von Dino Toppmöller "auch ganz gut verteidigt".