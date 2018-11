Zeit der Dementis: Reaktionen auf die "Football Leaks"

FIFA weist Vorwürfe gegen Präsident Infantino zurück

Neben dem FC Bayern hat sich ansonsten bisher nur der Fußball-Weltverband FIFA geäußert. Dessen Präsident Gianni Infantino sah sich durch die neuesten "Football Leaks"-Enthüllungen vor allem zwei Vorwürfen ausgesetzt: Zum einen soll er "heimlich daran mitgewirkt" haben, dass der FIFA-Ethikkodex "in mehreren Punkten aufgeweicht" wurde. Zudem soll er, noch in seiner Funktion als Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Jahr 2014, den Klubs Manchester City und Paris St. Germain zu sehr milden Strafen für ihre Verstöße gegen die Regeln des Financial Fair Play verholfen haben.

Die FIFA ging in ihrer Reaktion nicht im Detail auf die Berichte ein, stellte aber fest: "Um Zweifel auszuräumen, müssen wir klarstellen, dass keiner der Berichte irgendetwas enthält, dass auch nur annähernd einen Verstoß gegen Gesetze, Statuten oder Regularien bedeutet." Vielmehr handele es sich bei den neusten Enthüllungen um einen "bewussten Versuch, die FIFA zu diskreditieren."

Die FIFA hat frühere Offizielle im Verdacht, die nach dem Korruptionsskandal unter dem ehemaligen Präsidenten Joseph S. Blatter "entfernt" wurden: "Sie verbreiten falsche Gerüchte, aus Frustration wollen sie der FIFA schaden."