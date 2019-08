30.08.2019, 15:12 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Zeidler steht im Finale der Ruder-WM und löst Olympia-Ticket

Oliver Zeidler ist bei der Ruder-WM in den Kreis der Topfavoriten aufgestiegen. Mit einem Sieg im Halbfinale der Titelkämpfe in Ottensheim qualifizierte sich der 23-jährige Einer-Europameister für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.