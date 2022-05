Zehnter Titel in Folge - der FC Bayern hat die Meisterschale

Die 75.000 Besucher der Münchner Arena sahen nicht nur glückliche Gesichter bei der Übergabe der Meisterschale an den FC Bayern München. Der Rekordmeister war am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur zu einem 2:2 gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart gekommen und hatte sich dabei - wie schon in der vergangenen Woche in Mainz - erschreckend schwach präsentiert.