Zehnte Meisterschaft in Folge: Gelingt den Bayern der Umbruch?

Die Vorbereitung auf die Saison lief unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann mehr als holprig. In vier Testspielen gab es keinen einzigen Sieg. Einspielen, ein neues System lernen war nicht drin. Geduld ist gefragt bei den Bayern – eine Tugend die beim Meister nicht sehr ausgeprägt ist. Dazu muss die Verteidigung, die in der letzten Saison 44 Gegentore kassierte, neu aufgestellt werden. David Alaba und Jerome Boateng nicht mehr dabei, Benjamin Pavard verletzt. Adäquater Ersatz ist nicht in Sicht. Die Bayern machten Corona bedingt 150 Millionen Euro Umsatzverlust und müssen sparen.

Trotzdem ist die zehnte Meisterschaft in Serie als Ziel ausgegeben.

Die Frage der Woche:

Zehnte Meisterschaft in Serie. Gelingt den Bayern der Umbruch?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 14. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.