Zehn Tore in einem Spiel – Stürmer aus Egenhausen im Torrausch

Pfeuffer brauchte für seine zehn Tore nur 55 Minuten - von der 17. bis zur 72. Spielminute. "Danach wurde ich ausgewechselt, sonst wären es vielleicht noch mehr Tore geworden." Im Derby gegen den Tabellenletzten hatte sich Pfeuffer vorgenommen, sechs Treffer zu erzielen. "Das wäre mein Rekord gewesen." Dass es so gut laufen könnte, hätte er nie gedacht. "Mit rechts, mit links, per Kopf und ein Elfmeter, der an mir selbst verschuldet wurde. Es ging einfach alles." Dabei stellten die Schnackenwerther sogar verschiedene Bewacher für ihn ab, "denen bin ich allen entkommen."

Keine höheren Ambitionen

Höhere Ambitionen, als in der FV-Reserve zu spielen und ab und an mal in der ersten Mannschaft auszuhelfen, hat Pfeuffer nicht. "Dazu bin ich zu unbeständig und außerdem ja auch schon 30 Jahre alt." In der letzten Saison hatte er lediglich acht Treffer erzielt. In dieser Spielzeit sind es bereits 19. In dem 600 Einwohner-Dorf Egenhausen bei Schweinfurt und beim FV ist Pfeuffer fest verwurzelt. Er spielt seit seinem siebten Lebensjahr im Klub, ist derzeit Beisitzer, seine Eltern sind die Vereinskassierer. Der Zehnerpack nun wurde nach Spielende ausgiebig bei einem Mannschafts-Federweißenabend gefeiert.