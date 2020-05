Zehn positive Corona-Tests bei Fußball-Bundesligisten

Zweite Testwelle in dieser Woche

Bisher waren nur bei Bundesligist 1. FC Köln drei positive Fälle bekannt geworden in ersten Tests, in einer zweiten Testreihe waren keine weiteren Fälle bei dem Klub aufgetreten. Eine zweite Testwelle soll in dieser Woche bei allen Vereinen durchgeführt werden, auch nach dieser will die DFL die Ergebnisse bekannt geben.

Die DFL plant derzeit noch, die Saison in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga mit "Geisterspielen" regulär beenden zu können. Am Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen die Linie der Bundesregierung zur angedachten Fortsetzung präsentieren.