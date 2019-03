16.03.2019, 11:03 Uhr

Zehn Monate, zehn Marathons, zehn Disziplinen

Marathon bedeutet nicht nur Laufen über 42,195 Kilometer. Es gibt Marathons in verschiedensten Sportarten mit unterschiedlichen Distanzen. Fitnessmagazin-Reporter Bernd-Uwe Gutknecht will in zehn Monaten zehn Marathons in 10 Disziplinen meistern.