Zehn deutsche Medaillen bei Hallenradsport-WM

Er hat jeden Wettbewerb gewonnen, bei dem er in dieser Saison an den Start gegangen ist. Auch bei der Weltmeisterschaft setzte der 22 Jahre alte Lukas Kohl aus Kirchehrenbach die Maßstäbe. Selbstverständlich war dieser dritte Einzeltitel für ihn trotzdem nicht: "Jeder erwartete, dass ich gewinne. Der Druck erhöht sich dadurch, aber nichts ist selbstverständlich. Es sind immer fünf neue Minuten."

Spannender Zweikampf bei den Frauen

Bei den Frauen lieferte sich Melina Slupina aus Bernlohe bei Roth mit ihrer Teamkollegin Iris Schwarzhaupt einen Zweikampf um den Titel. Am Ende musste sich die 23-jährige Titelverteidigerin ganz knapp geschlagen geben und nahm Silber mit nach Franken.

Im Vierer-Kunstfahren gewann die Mannschaft des RSV Steinhöring gegen die Schweizer Titelverteidiger. Für Katharina Gülich, Chefin im Ring der vier Damen, war es WM-Trikot Nummer sechs, nach zuletzt zweimal Silber.

Radball-Räder geklaut

Trotz des Verlusts ihrer Wettkampfräder haben sich die Radballer Bernd und Gerhard Mlady aus Stein WM-Silber erkämpft. Kaum in Lüttich angekommen, wurden ihnen die Räder aus dem Teambus geklaut. Mit den alten Maschinen taten sich die beiden in der Vorrunde zunächst schwer, schafften aber den Einzug in das Finale. In einem Finale auf Augenhöhe verloren sie gegen Österreich mit 6:8.