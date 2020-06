Zanardi nach Unfall auf Intensivstation, Sportwelt bestürzt

"Kämpfe, Du weißt, wie. Du bist großartig", twitterte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Die gesamte Motorsportgemeinde sei bei ihm, schrieb der spanische Formel-1-Fahrer Carlos Sainz: "Gib mehr als jemals zuvor." Auch der Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, Jean Todt, schrieb unterstützende Worte: "Du warst immer ein Kämpfer und wirst immer einer sein, die ganze FIA-Gemeinde unterstützt dich in diesem grausamen Moment". "Du wirst es auch diesmal schaffen", schrieb der ehemalige Formel-1 Pilot Giancarlo Fisichella. Auch Italiens Schwimmstar Federica Pellegrini reagierte bestürzt auf die Nachricht des Unfalls. "Alex, Du musst es auch diesmal schaffen", twitterte die Olympiasiegerin von 2008. Tausende Fans posteten in den Sozialen Netzwerken Genesungswünsche für Zanardi. "Wir brauchten noch Zanardis Unfall, um zu begreifen, dass 2020 ein Jahr zum Vergessen ist", schrieb ein Fan.

Solidaritätsbekundungen auch aus der Politik und Sportpresse

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora sprach Zanardi zu, nicht aufzugeben. Zudem trafen Solidaritätserklärungen von weiteren prominenten Politikern ein. Auch die italienischen Gazetten reagierten bestürzt auf den Unfall. "Der Mann der Wunder ist wieder in einen dunklen Albtraum gestürzt. Zanardi ist in den vergangenen Jahren zu einer Ikone und zum Emblem eines Mannes geworden, der keine Grenzen kennt", schrieb die Gazzetta dello Sport. "Zanardis Kraft, seine Selbstironie und seine menschliche Tiefe sind Eigenschaften, die einen Sportler zu einer Ikone gemacht haben", kommentierte Corriere dello Sport.

"Schrecklicher" Verkehrsunfall mit dem Handbike

Zanardi verunglückte am Freitag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Handbike in der Nähe von Siena schwer. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Pienza. "Alex hat die Kontrolle über sein Handbike verloren, sich zweimal überschlagen und ist dann mit einem Lastwagen kollidiert. Der Zusammenprall war schrecklich", sagte Mario Valentini, Trainer des italienischen Para-Radsport-Nationalteams, der Zeitung Corriere della Sera.

Nach Operation im künstlichen Koma

Der viermalige Paralympics-Sieger aus Italien wurde per Hubschrauber zu einem Krankenhaus in Siena geflogen. Nach Klinik-Angaben am Abend ist der 53-Jährige dort fast drei Stunden lang neuro- und kieferchirurgisch operiert worden.

Der Patient befinde sich jetzt im künstlichen Koma und werde beatmet, sein neurologischer Zustand sei kritisch, hieß es im ärztlichen Bulletin, das am Samstag vom Krankenhaus in Siena veröffentlicht wurde. "Der chirurgische Eingriff ist gut verlaufen, doch die Lage, in der der Patient hier eingetroffen ist, war äußerst kritisch", betonte Giuseppe Oliveri, der Zanardi operiert hatte. Er hoffe, dass sich die Lage in den nächsten Tagen stabilisiere und Zanardi wieder aus dem Koma erwachen könne. Die Prognose sei "zurückhaltend".

Untersuchungen der Staatsanwaltschaft eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft der italienischen Stadt Siena hat eine Untersuchung über den Unfall eingeleitet. Die Staatsanwälte prüfen ein Video, das den Unfall zeigt. Geprüft wird, ob es Sicherheitsmängel bei der Organisation der Staffel gegeben habe. Noch unklar ist, ob Zanardi die Kontrolle seines Handbikes verloren hat und deswegen mit dem Lastwagen kollidierte. Zudem werden Zeugen befragt.