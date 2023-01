Youtube-Star Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

Der US-amerikanische Rally-Fahrer und Youtube-Star Ken Block ist nach einem Schneemobil-Unfall verstorben. Das teilte sein Team Hoonigan Racing Division am Dienstag mit. "Mit größtem Bedauern bestätigen wir, dass Ken Block bei einem Schneemobil-Unfall verunglückt ist", hieß es in einem Statement des Rennstalls. Block wurde 55 Jahre alt.

Motorsportwelt trauert um Block

Die Nachricht sorgte für Trauer und Bestürzung in der Motorsportwelt. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton etwa zeigte sich bei Instagram "am Boden zerstört" und erinnerte an gemeinsame Ausflüge beim Heli-Skiing oder Snowboarden in Kanada: "Er war eine großartige Person, hat das Leben immer in vollen Zügen genossen."

"Schockiert", zeigte sich auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button. Bei Twitter schrieb der Brite: "Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, aber vor allem einen großartigen Mann."