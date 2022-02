Youngster Zirkzee will beim FC Bayern "wichtiger Spieler" werden

"Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück", sagt der vom deutschen Fußball-Rekordmeister an den RSC Anderlecht ausgeliehene Zirkzee in einem Interview von "spox.com" und "goal.com. "Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich." Dass es nicht gleich der ersehnte Stammplatz in der Elf von Julian Nagelmann sein wird, weiß auch der 20-Jährige. Doch "ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde."

Schwierige Phase für Zirkzee

In seiner ersten Saison für die Bayern hatte der damals 18-Jährige als Top-Joker noch für Aufsehen gesorgt. Doch dann war er hinter Weltfußballer Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting nur Angreifer Nummer drei und spielte hauptsächlich bei den "kleinen Bayern".

Kritik hatte es bei den Bayern an den Trainingsleistungen des Nachwuchsstürmers gegeben. "Ich hatte eine schwierige Phase", so Zirkzee, "es ist schwer, sich zu zeigen, wenn man kein richtiger Teil der Mannschaft ist." Dass er im Training weniger als 100 Prozent gegeben habe, sei allerdings nicht richtig, er räumte aber ein: "Dass ich trauriger als normal nach Hause gegangen bin? Auf jeden Fall. Ich hatte gehofft, mehr spielen zu dürfen. Dann habe ich innerhalb kurzer Zeit sogar noch weniger gespielt. Das war schwierig für mich."

In der letzten Saison war Zirkzee an Parma Calcio ausgeliehen. Nach einem zweimonatigen Zwischenstopp in München spielt er seit August 2021 für den belgischen Top-Verein RSC Anderlecht. Der Offensivspieler war beim RSC aufgeblüht und hatte in 26 Erstligaspielen für den belgischen Klub zwölf Tore erzielt. Sein Vertrag mit dem FC Bayern endet am 30. Juni 2023.

Kontakt zu Freunden in der Münchner Mannschaft

Mit Bayern-Coach Julian Nagelsmann habe er das letzte Mal in der Saisonvorbereitung gesprochen. "Mit meinen Freunden aus der Mannschaft schreibe ich fast jeden Tag: mit Alphonso Davies, Jamal Musiala, Omar Richards und einigen Nachwuchsspielern aus der zweiten Mannschaft", so Zirkzee.