Youngster Mayenschein schießt EHC München zum Sieg

Mehr Drama geht eigentlich nicht. Der EHC München hat am Dienstag in letzter Sekunde in der Eishockey Champions League mit 3:2 gegen Malmö gewonnen. Zwei Tore für die Münchner hat dabei der 21-jährige Jakob Mayenschein geschossen.

Bemerkenswert deshalb, weil Mayenschein normalerweise in der 3. Liga beim Kooperations-Partner SC Riessersee spielt. Der Münchener Trainer baut ihn jetzt allerdings immer öfter in seine Profi-Kader ein, da einige Stammspieler verletzt sind und der EHC, die nächste Runde schon erreicht hat. Die Chance für den gebürtigen Landshuter, sich in München für mehr Einsätze zu empfehlen. Neben dem Doppeltorschützen Mayenschein (10., 60.) war auch Maximilian Kastner (47.) für den EHC erfolgreich. Fredrik Handemark (28.) und Carl-Johan Lerby (51.) erzielten die Tore für den schwedischen Play-off-Halbfinalisten.

München und Nürnberg bereits für Achtelfinale qualifiziert

Vor dem abschließenden Gruppenspiel führt München die Tabelle mit zwölf Punkten vor den Schweden (9) an. Auch Malmö ist bereits für die Runde der besten 16 Teams qualifiziert. Am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr) gastieren die Münchner in der drittgrößten Stadt Schwedens. Am Mittwoch spielen die ebenfalls bereits für das Achtelfinale qualifizierten Nürnberg Ice Tigers um 20.00 Uhr beim französischen Meister Dragons de Rouen.