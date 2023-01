Yoka Series: Strukturiertes Ganzkörpertraining

Das Ziel von Yoka Series ist es, die Wirbel auseinanderzuziehen und das Rückgrat in die Länge zu ziehen.

Woher kommt der Name Yoka?

Der Türke Yogi Kazim hatte einen Unfall und war danach querschnittsgelähmt. Er wollte die Bewegungslosigkeit nicht akzeptieren und begann mit Hilfe von Freunden zu trainieren. Den Fokus legte er dabei auf die Stärkung und Flexibilität der Wirbelsäule.

Nach und nach kehrte Gefühl in seinen Körper zurück. Aus diesen Übungen entwickelte er Yoka Series. Yoka ist also die Zusammensetzung der beiden Anfangsbuchstaben von Yo-ga und Ka-zim.

Welche Voraussetzungen sind nötig für Yoka Series?

Es hilft, neugierig und offen zu sein! Denn Yoka Series hat - bis auf die Atemübungen - wenig mit Yoga zu tun, Die sportlichen Voraussetzungen sind, dass man ohne Schmerzen trainiert. Die Übungen sind anspruchsvoll, lassen sich aber je nach Fitness-Level anpassen. Es gilt wie in allen Sportarten: Wer regelmäßig trainiert, passt sich an die Herausforderungen an und wird stärker und flexibler.