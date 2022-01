Yoga: Ganzheitlicher Ausgleich für Kletterer und Boulderer

Emotionale Ebene

Wer regelmäßig Yoga betreibt, geht achtsamer mit seinem Körper um. Dadurch geraten Athleten weniger schnell in überfordernde Momente und verletzen sich weniger.

Wie oft sollten Kletterer Yogaübungen machen?

Lieber öfters kürzere, als selten längere Einheiten. Egal, ob zuhause an Ruhetagen oder vor dem Klettern/Bouldern in der Halle oder am Felsen. Yoga-Anfänger sollten ruhig mal einen Yoga-Kurs belegen, um gröbere Fehler zu vermeiden, ansonsten gibt es sehr gute Videos im Netz. Auch auf der Seite des Deutschen Alpenvereins gibt’s entsprechende Yoga-Videos für Kletterer und Boulderer.