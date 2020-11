Yannic Seidenberg - Hilfssheriff des Eishockey-Bundestrainers

Nur die Fitness fehlt noch nach der Coronapause

Denn das deutsche Eishockey steht nach langer Zeit mal wieder im Schaufenster. Und Yannic Seidenberg möchte helfen, es in den kommenden Tagen ein wenig aufzupolieren: "Wir arbeiten an Kleinigkeiten draußen, auch an der Fitness. Klar versuche ich zu helfen oder Tipps zu geben, wenn sie es brauchen."

Im Training sagt er, ist die Stimmung gut. Aber an der Fitness feilen sie nach Monaten ohne Spiel noch ordentlich bei der Nationalmannschaft: "Manche pumpen mal etwas stärker neben mir, aber das geht mir auch ab und zu so."

Turnier "wichtig fürs deutsche Eishockey"

Aber allen ist eines bewusst, vor allem auch im Hinblick auf die DEL, deren Start ja immer noch in der Schwebe liegt: "Es ist wichtig fürs deutsche Eishockey um zu zeigen, dass wir noch alle da sind, dass wir alle spielen wollen. Es gilt Deutschland zu repräsentieren. Und natürlich den Turniersieg zu holen."