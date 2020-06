Yannic Bederke vom FC Augsburg deutscher E-Fußball-Meister

Online-Meisterschaft statt Turnier in Köln

Das Finale um die deutsche Einzelmeisterschaft wurde in diesem Jahr wegen der Coronakrise in einem Onlineturnier ausgespielt. Normalerweise hätte der deutsche Meister in einem Turnier in Köln ermittelt werden sollen. Da die Weltmeisterschaft in London in diesem Jahr, ebenfalls wegen Corona, abgesagt wurde, war die deutsche Einzelmeisterschaft der Saison-Höhepunkt der deutschen E-Fußballsportler.