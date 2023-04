Yann Sommer: Von der Wunschlösung zur Schwachstelle?

Tuchel: FC Bayern steht hinter seinen Spielern

"Wenn Yann 30 Zentimeter größer und vorher schon in der Ecke gestanden wäre, hätte er den Ball gehalten, natürlich", reagierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf die neue Torwartdiskussion. Und ergänzte: "Im Video und in der Superzeitlupe vereiteln wir jedes Tor." Der FC Bayern stünde hinter seinen Spielern. Eine Schuldzuweisung hört sich anders an. Aber eben auch die Vergewisserung, dass man weiter vollstes Vertrauen in Sommer hat.

Rückendeckung kommt aus Gladbach

Eine klare Positionierung pro Sommer kam bezeichnenderweise nur von seinem Ex-Klub aus Mönchengladbach, von dem ihn die Bayern im Januar für acht Millionen Euro losgeeist hatten: "Yann hat über Jahre hinweg eine hervorragende Leistung in Mönchengladbach gebracht. Er ist für mich einer der besten Torhüter Europas. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wie man mit ihm umgeht, ist respektlos", sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus.

Nicht an jedem Gegentreffer ist automatisch der Torwart schuld

Die Fakten sind freilich schwer zu greifen. In seinen bisher 18 Pflichtspielen für den FC Bayern spielte Sommer lediglich fünfmal zu null. Keine gute Bilanz für einen Tabellenführer, auch wenn man natürlich längst nicht jedes Gegentor auf einen schwachen Keeper zurückführen kann. Klar hatte Sommer ein paar Unsicherheiten dabei. In Paris hätte ein Fehler des Keepers beinahe seinen Verein an den Rande einer Niederlage gebracht. Sommer hatte zum Dribbling angesetzt und bekam den Ball im Strafraum abgenommen. Doch eine Grätsche von Matthijs De Ligt verhinderte das Gegentor und somit einen früheren Beginn der Diskussionen.

Seine Fangquote hat im Vergleich zu seiner Saison in Gladbach abgenommen: Statt 80 Prozent der Torschüsse wehrte er in München nur 67 Prozent ab. Doch das lag auch daran, dass seine Vorderleute nicht immer glücklich aussahen und den Schweizer in höchste Not brachten - siehe Upamecano in Manchester oder auch Jamal Musiala, dessen Handspiel im Strafraum zur 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg führte.

Warten auf den "Unhaltbaren"

Ein Elfmeterkiller war Sommer noch nie. Und anders als für Borussia Mönchengladbach oder die Schweizer Nationalmannschaft, für die Sommer regelmäßig auch ein paar "Unhaltbare" von der Linie kratzte, konnte der Neuer-Ersatz in München noch keine Weltklasse nachweisen. "Wann wächst Sommer endlich über sich hinaus?", fragte deshalb unlängst das Münchner Boulevardblatt tz. Die Antwort bleibt vorerst offen. Ob es hilft, wenn bei jedem Gegentreffer die Frage gestellt wird, ob Neuer den vielleicht gehalten hätte, darf zumindest bezweifelt werden.