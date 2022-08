Yann Sommer ärgert die Bayern - schon wieder

"Das kennen wir ja nicht anders, dass der Yann Sommer das Spiel des Jahres gegen uns macht," witzelte Thomas Müller nach dem Spiel am Sky-Mikrofon und auch Trainer Julian Nagelsmann wirkte alles andere als überrascht von der Topleistung des Torwarts im Spitzenspiel: "Wie immer spielt Yann Sommer gegen uns hervorragend."

Lewandowski, Davies und Co. kamen auch nicht an ihm vorbei

Tatsächlich war Yann Sommer auch in vergangenen Duellen zwischen Bayern und Gladbach immer wieder der entscheidende Faktor. Am ersten Spieltag der vergangenen Saison verzweifelten beispielsweise Robert Lewandowski und Alphonso Davies am Keeper der Fohlen. Sommer parierte damals als bester Spieler auf dem Platz mehrere Großchancen der Bayern. Wie in dieser Saison endete die Partie 1:1-Unentschieden. Auch beim Sieg der Gladbacher gegen Bayern in der vergangenen Saison, kam außer Lewandowski, zur 1:0-Führung, niemand an Sommer vorbei.

Neuer Bundesliga-Rekord

Im Spitzenspiel der aktuellen Saison legte Yann Sommer aber nochmal einen drauf. Heute, so schien es, wollte er die Bayern richtig ärgern. Ganze 19 Torschüsse wehrte der Schlussmann ab, das hatte vor ihm kein Bundesliga-Torwart geschafft seit Beginn der detaillierten Datenerfassung.

Statistisch gesehen war das Team von Julian Nagelsmann am Abend gegen die Fohlen trotzdem überlegen, 35 zu 5 Torschüsse stehen zu Buche. Den vierten Bayern-Sieg in Folge verhinderte hauptsächlich der grandiose Sommer. Aber laut dem Bayern-Trainer auch sein eigenes Team: "Wir hätten auch den einen oder anderen Abschluss so gestalten können, dass er den Ball nicht mehr halten kann. Wir hatten ja 33, 34 Torschüsse."