Xabi Alonso übernimmt Traineramt in Leverkusen

Dies gaben die Rheinländer, die an den ersten acht Spieltagen lediglich einen Sieg feiern konnten, am Tag nach dem 0:2 in der Champions League beim FC Porto bekannt. Der Schweizer Seoane hatte die Werkself in der vergangenen Saison auf Anhieb in die Champions League geführt. In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher lief nicht mehr viel zusammen, Leverkusen gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen.

So scheiterte Bayer in der ersten Runde des DFB-Pokals am Drittligisten SV Elversberg, in der Bundesliga fand sich der Dauerstarter im Europapokal im Tabellenkeller wieder, in der Königsklasse verlor das Team von den ersten drei Gruppenspielen zwei.

"Diese Aufgabe reizt mich sehr und ich bin sicher, dass wir diesem Anspruch gerecht werden." Xabi Alonso

Dritter Trainerwechsel der Saison

Es ist der dritte Trainerwechsel der noch jungen Saison. Zuvor hatte DFB-Pokalsieger RB Leipzig Domenico Tedesco entlassen, beim VfL Bochum musste Aufstiegstrainer Thomas Reis nach dem schlechtesten Start der Vereinsgeschichte gehen.

Der neue Mann auf der Kommandobrücke in Leverkusen ist ein alter Bekannter: Xabi Alonso spielte von 2014 bis 2017 für den FC Bayern München und erzielte in insgesamt 79 Partien fünf Treffer für den deutschen Rekordmeister. Für Spaniens Nationalmannschaft lief er 114-mal auf, wurde 2008 und 2012 zweimal Europa- und einmal Weltmeister (2010).

