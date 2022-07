Wunder der Löwen im BR: Als Lorant 1860 in die Bundesliga führte

Nach einem einjährigen Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga liegen die Münchner Löwen im Juni 1992 wieder einmal am Boden. Abstieg in die Bayernliga, Trainer Karsten Wettberg entlassen, Präsidentin Lilo Knecht dankt ab. Es übernimmt der barocke Münchner Gastronom Karl-Heinz Wildmoser das Amt des Ober-Löwen und präsentiert kurze Zeit später Werner Lorant als neuen Trainer.

Mit seiner kantigen Art formt der neue Löwen-Dompteur eine schlagkräftige Mannschaft, die souverän den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga schon im ersten Jahr schafft.

Lorant und Wildmoser schaffen den Durchmarsch

Doch Lorant und Wildmoser haben Größeres vor und schaffen, was bis dahin noch keinem anderen Verein im deutschen Fußball gelungen war: den Durchmarsch von der Drittklassigkeit bis in die 1. Bundesliga!

Am 11. Juni 1994 ist es soweit: durch ein Tor von Peter Pacult und einem 1:0-Auswärtssieg beim SV Meppen macht der TSV 1860 dieses Fußball-Märchen perfekt – ein Ereignis, das die Anhänger der Löwen bis heute als eine der Sternstunden des Vereins in Erinnerung behalten haben.

30 Jahre nach dem Durchmarsch der Löwen in die 1. Liga blickt der Bayerische Rundfunk auf dieses Ereignis in einer Dokumentation zurück: "Das Wunder der Löwen – als Werner Lorant 1860 in die Bundesliga führte" am Samstag, 30. Juli 2022, 17.15 bis 17.45 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.