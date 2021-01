Würzburgs Basketballer unterliegen in Oldenburg

Die Gastgeber aus Oldenburg spielten ihre Qualitäten als offensivstärkstes Team der Liga von Beginn an voll aus, trafen über die gesamte Spielzeit hochprozentig aus der Distanz und sorgten bereits frühzeitig für die Entscheidung. Zur Hälfte führten sie bereits mit 64:41 (34:23 / 30:18).

"Wir mussten damit rechnen, dass es in unserer Besetzung gegen eine gute Mannschaft wie Oldenburg schwer werden würde", resümierte Denis Wucherer. "Sie sind einfach zu tief besetzt, zu groß, zu erfahren und waren vor allem zu ausgeruht, um nicht mit einem sehr guten Gameplan gegen unsere Mannschaft anzutreten", so der Würzburger Chefcoach.

Oldenburgs Hornsby mit 31 Zählern

Die Niedersachsen nutzten ihre körperliche Überlegenheit in Korbnähe immer wieder konsequent aus und spielten im Angriff mit viel Tempo und dem Selbstvertrauen von acht Siegen in Serie. Den Gästen aus Unterfranken gelang es nicht, den Spielfluss der Oldenburger entscheidend zu stören, so dass das dritte Viertel 27:23 an die Hausherren ging. Auch der letzte Spielabschnitt endete mit 33:20 zu Gunsten der Mannschaft von Chefcoach Mladen Drijencic, so dass letztlich eine 124:84-Niederlage für Würzburg zu Buche stand.

"Wenn ihre starken Werfer so gut treffen wie heute, kann es auch mal so ein hohes Ergebnis werden." Würzburgs Trainer Denis Wucherer

Topscorer der Partie war Oldenburgs Scharfschütze Keith Hornsby, der an seinem 29. Geburtstag 31 Punkte erzielte. Auf Würzburger Seite zeigte sich Jonas Weitzel (16 Punkte) am treffsichersten.