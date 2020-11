Würzburgs Basketballer starten mit Niederlage in neue Saison

Nichts war es mit der Revanche für die knappe Niederlage BBL-Pokal vor zwei Wochen: s.Oliver Würzburg hat auch das Duell zum Start in die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm ulm verloren. Nach drei Vierteln auf Augenhöhe war es erneut die Schlussphase der Partie, die den Gastgebern zum Verhängnis wurde. Durch einen 15:0-Lauf der Ulmer zwischen der 28. und 32. Spielminute gerieten sie zweistellig in Rückstand und mussten sich am Ende mit 77:90 geschlagen geben.

Top-Scorer der Begegnung war Ulms Nationalspieler Andreas Obst mit 25 Punkten. Auf Würzburger Seite trafen Mark Ogden (19), Micah Downs (14) und Nils Haßfurther (10) zweistellig.

Statistik spricht eigentlich für Würzburg

Dabei waren die Voraussetzungen für einen Würzburger Sieg gar nicht schlecht: Mit Thomas Klepeisz, Dylan Osetkowski und Defensiv-Spezialist Christoph Philipps fehlten auf Ulmer Seite beim Liga-Auftakt in der s.Oliver Arena gleich drei Stammspieler.

Auch beim Blick auf den Statistikbogen wird nicht gleich klar, warum es auch im dritten Anlauf nach einer Begegnung in der Vorbereitung und dem Pokal-Duell nicht geklappt hat: Starken 22 Würzburger Assists stehen nur zehn Ballverluste gegenüber, während Ulm fast doppelt so oft den Ball hergab (19 Turnovers) und nur auf 13 Korbvorlagen kam. Auch bei den Offensiv-Rebounds lagen die Vorteile klar auf Seiten der Hausherren, die dadurch 14 Würfe mehr aus dem Feld hatten als die Schwaben.

Keine Zuschauer in der Arena

"Ulm war zwar ersatzgeschwächt, hat aber trotzdem genug Erfahrung. Sie haben plötzlich klein gespielt, was wir bisher noch nicht gesehen hatten", resümierte Würzburg-Coach Denis Wucherer nach dem Spiel: „Dass uns diese Unwägbarkeiten so viele Probleme bereiten, ist ärgerlich. Vor allem, weil wir vorher genug richtig gemacht haben, um das Spiel zu gewinnen. Wir sind bei der ersten Stress-Situation auseinander gefallen und haben wieder sehr viel Unsinn getrieben. Das gilt vor allem für unsere Guards, mit Ausnahme von Nils Haßfurther, der heute als einziger auf einem vernünftigen Niveau gespielt hat.“

Die Partie fand aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt.

Bundesliga-Start mit Spielabsagen

Die Begegnung zwischen medi Bayreuth und Bonn wurde ebenso abgesagt wie die Spiele Giessen 46ers gegen Syntainics MBC und Crailsheim gegen Chemnitz 99ers.