Würzburgs Basketballer erobern Tabellenführung im Europe Cup

Die besten Werfer bei dem Erfolg der Würzburger waren Xavier Cooks mit 25 Punkten sowie Jordan Hulls und Perry Ellis mit jeweils 16 Punkten. Mit drei Siegen in drei Spielen setzten sich die Unterfranken jetzt in ihrer Gruppe an die Tabellenspitze. Die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales sind damit sehr groß. Das dürfte auch Selbstvertrauen für die Liga geben in der es momentan nicht so läuft. Da gab es zuletzt genau das Gegenteil der europäischen Ausbeute: drei Niederlagen in Folge.

Bayreuth bangt um die Playoff-Teilnahme

Bayreuth wollte in der Partie bei Promitheas Patras eigentlich Punkte gut machen, um weiterhin im Playoff-Rennen zu bleiben. Daraus wurde nichts: Die Oberfranken hatten mit 95:78 (44:42) das Nachsehen. Damit liegen sie nur noch auf Platz sechs ihrer Gruppe, die besten vier Teams kommen in die Playoffs.