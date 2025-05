Würzburgs Basketball-Juwel Steinbach: Übers College in die NBA?

Spätestens als im Januar ein Dutzend NBA-Scouts auf der Tribüne der FIT/One Würzburg Baskets beim Bundesligaspiel gegen Rasta Vechta Platz genommen hatten, war klar, dass der damals 18-jährige Hannes Steinbach nicht mehr allzu lange in der Basketball Bundesliga (BBL) spielen wird. Im Sommer wird Steinbach ans College in die USA wechseln. In Washington möchte der gebürtige Würzburger den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Traum, NBA-Profi zu werden, gehen.

Reibungsloser Übergang zur ersten Profisaison

Aktuell spielen die Würzburg Baskets die Viertelfinal-Serie gegen die Löwen aus Braunschweig. Dort übernimmt Steinbach eine tragende Rolle, und damit hat der 19-Jährige in seiner ersten Profisaison kein Problem: "Ich genieße es, in dem jungen Alter eine große Rolle spielen zu dürfen und das Vertrauen von meinen Teamkollegen und meinem Coach zu bekommen, und da versuche ich, das Beste draus zu machen." In der vergangenen Saison wurde der Unterfranke mit der zweiten Herrenmannschaft Meister in der Regionalliga und stieg in die zweite Bundesliga Pro B auf. Der Übergang zu den Profis verlief reibungslos.

Noch ein Würzburger in der NBA?

Obwohl die NBA als beste Liga der Welt noch ein Stück entfernt ist, glaubt der Geschäftsführer der FIT/One Würzburg Baskets, Steffen Liebler, fest an seinen Schützling: "Die Einstellung stimmt, das Können und das Talent sind da, und ich glaube, am Ende wird er in der NBA landen." Hannes Steinbach wäre nach Maxi Kleber (LA Lakers) und Dirk Nowitzki (ehem. Dallas Mavericks) bereits der dritte Würzburger in der NBA. Mit ihnen teilt Steinbach nicht nur die Herkunft, sondern auch die Position.

Der Bezeichnung "Power Forward", also auf Deutsch "kraftvoller Angriffsspieler", macht Steinbach alle Ehre. Trotz seiner 2,04 m ist der 19-Jährige beweglich, das sei seine große Stärke, findet Steffen Liebler. Außerdem ist Steinbach ein starker Rebounder, holt also die zurückprallenden Bälle nach einem missglückten Korbversuch und gibt selten einen Ball verloren.

Chance für Spieler, aber herber Verlust für die Liga

Seine Fähigkeiten möchte der Würzburger nun bei den Husky Hoops der University of Washington weiterentwickeln. Keiner der ganz großen Standorte, doch Washington hat deutsche Spieler wie Detlef Schrempf und Patrick Femerling hervorgebracht. "Ich denke, dass man nicht direkt zu dem größten College gehen muss, da man da vielleicht nicht so viele Optionen und Spielzeit kriegt, und das ist für mich das Wichtigste", so Steinbach.

Für die BBL ist der Verlust eines jungen Aushängeschilds schmerzhaft. Statt zu Gesichtern der Liga zu werden, verlassen junge Talente die Bundesliga, um in den USA zu spielen. Dort dürfen seit 2021 auch College-Sportler von ihrem Namen und ihrem Bild profitieren. Ein riesiger finanzieller Vorteil. Hinzu kommt der Universitätsabschluss.

Stolzer Papa ist Ex-Mitspieler von Nowitzki

Seinen Heimatverein wird der U18-Europameister aber nicht so schnell vergessen. Hannes Steinbach ist in Würzburg verwurzelt und er weiß, dass er dem Verein viel zu verdanken hat. Schon sein Vater Burkard Steinbach hat zusammen mit Dirk Nowitzki in der zweiten Bundesliga in Würzburg gespielt. "Klar bin ich stolz als Vater", sagte Burkard Steinbach dem BR im Februar. "Er ist viel beweglicher als ich und kann auch mit dem Ball viel besser umgehen als ich." Die Voraussetzungen für eine tolle Basketball-Karriere von Hannes Steinbach könnten besser kaum sein.