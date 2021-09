Würzburgs Alex King: Der letzte Tanz des "Glue Guy"

Ein letzter Tanz in der Liga

Bis dahin bittet er zum letzten Tanz - "The last dance" und dann ist Schluss mit der Profikarriere. Nach 20 Jahren. Sein Trainer Denis Wucherer nennt den Tanzstil von King "weniger Standard und mehr eine Mischung aus R’n’B und Hip Hop". King taugt’s.

"Ja, das stimmt. Ich bin so ein bisschen Old School. R’n’B und Hip Hop sind schon so mein Ding. Das ganze neue Geschreie ist nicht so mein Ding. Ich brauch was mit Voice und wo noch Lyrics sind, die ich verstehen kann, und die auch was zu bedeuten haben." King hört die alten Sachen von Rapper Jay-Z und momentan auch Drake.

Ein Sportler, der auf seinen Körper hört

Seit Jahren achtet King sehr genau auf sich und schont seinen Körper mit Fasten. "Ich esse beim Intervall-Fasten von 12 und 20 Uhr. Und ab dann mache ich 16 Stunden Pause."

Das klappt besonders gut vor der Saison, wenn sich alles genau planen lässt. Dann verspeist er am Mittag als erste Mahlzeit Haferflocken. Die weicht King über Nacht ein in pflanzlicher Milch. Dazu gibt es Chiasamen, Zimt, getrocknete Erdbeeren und Leinsamen. Als Snack untertags reichen Gemüsesticks, und am Abend kocht er zum Beispiel Hühnchen mit Halloumi und Süßkartoffeln.

Während der Saison verschieben sich die Zeiten, und King muss zwingend frühstücken, sonst packt er das Vormittagstraining nicht.