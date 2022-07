Fecht-WM: Würzburgerin Ebert bereit für nächsten Gold-Coup

Leonie Ebert steht seit ihrem EM-Sieg im Florett-Einzel im Fokus. Bei der WM in Ägypten tritt sie nun als große Hoffnungsträgerin für das gebeutelte deutsche Fechten auf die Planche. Team Deutschland kann dank der Würzburgerin wieder auf Medaillen hoffen. Bei der bislang letzten WM vor drei Jahren waren die deutschen Athletinnen und Athleten leer ausgegangen, ebenso bei den vergangenen beiden Olympischen Spielen. Die Würzburgerin hofft, "dass es in diese positive Richtung" und "für das Fechten in Deutschland in Zukunft medaillenstark" weitergeht.

Ebert zählt jetzt zu den Favoritinnen

Durch ihre Goldmedaille bei der EM zählt Leonie Ebert nun zu den Favoritinnen bei der Weltmeisterschaft und im besten Falle folgt in Kairo direkt der nächste Gold-Coup. Ebert schätzt die Situation noch verhalten ein: Der Erfolg gebe ihr "natürlich Selbstbewusstsein". Doch mit klaren Kampfansagen hält sich die 22-Jährige vor dem Start der WM am Freitag noch zurück: "Ich versuche mich immer aufs Neue auf jedes Gefecht zu konzentrieren – dann kann alles passieren," erklärt sie im im SID-Interview.

"Es ist wichtig, dass man nicht in Limits denkt." Leonie Ebert

Gesamter Druck lastet auf Ebert

Alle deutschen Hoffnungen ruhen also auf der Würzburgerin Ebert, die in die großen Fußstapfen einer Anja Fichtel treten könnte. Das bedeutet allerdings auch, dass der ganze Druck auf der 22-Jährigen lastet. Um mit solchen Situationen umzugehen, zieht sich Ebert gerne an ihr Klavier zurück. Wie sie im BR-Interview verriet, bekommt sie so den Kopf am besten frei:

"Es gibt einfach dieses Gefühl am Klavier, das eben sehr, sehr ähnlich ist zum Fechten. Eben dieses: Meine Hände spielen einfach die Melodie und ich weiß eigentlich nicht mehr genau, was passiert. Aber die Hände machen alles von selbst und der Kopf schaltet sich aus. Das ist einmal einfach ein wunderschönes Gefühl und das bringt einfach Freiheit und Leichtigkeit in meinen Kopf." Leonie Ebert