Würzburgerin Beck holt Silber nach Hundertstel-Krimi

Leonie Beck: "in der Spitze angekommen"

Zwei Tage vor dem Gewinn der Silbermedaille war Beck als Vierte über die halbe Distanz noch knapp am Podest vorbeigeschwommen. Mit der Staffel hatte sie hingegen bereits zum Auftakt der Wettbewerbe im Lupasee Gold geholt. Nachdem jetzt auch die heiß ersehnte WM-Einzelmedaille dazu gekommen ist, fällt Becks WM-Bilanz höchst zufrieden aus: "Ich habe mich etabliert im Freiwasser, bin in der Spitze angekommen und kämpfe um die Medaillen", sagte sie in Ungarn.