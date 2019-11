Würzburger Wasserballer starten in Bundesliga-Saison

Denkbar knapp ist das erste Bundesliga-Spiel der Würzburger Wasserballer gegen Düsseldorf ausgegangen. Im heimischen Adami-Bad lagen sie nach dem ersten Viertel noch 0:4 zurück – holten aber auf 6:9 auf. Am Ende unterlagen sie den Gästen knapp mit 8:9.

Würzburger Wasserballer setzen auf eigenen Nachwuchs

Der SV Würzburg 05 startet mit einem relativ jungen Team in die Bundesliga-Saison und baut auf die Eigengewächse der eigenen Jugendmannschaften. Die große Zeit des Vereins sei eigentlich in den 1970er-Jahren gewesen, so Abteilungsleiter und Hallensprecher Jochen Fritz.

Klassenerhalt als Saisonziel

Das Saisonziel ist für die Würzburger ganz klar der Klassenerhalt in der Bundesliga. Noch ist ja alles drin, die nächste Gelegenheit für einen Heimsieg bietet sich schon am 23.11. gegen Bayer Uerdingen.