Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim ist gegen wackere Würzburger nur mit Glück in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Kraichgauer gewannen 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 1:0) gestanden.

Pavel Kaderabek (29.) und Ihlas Bebou (54.) hatten den Favoriten zunächst in Führung gebracht. Doch in nur sieben Minuten egalisierte Würzburg in der zweiten Halbzeit durch Fabio Kaufmann (68.) und Albion Vrenezi (75., Foulelfmeter) die Gästeführung. Auch das Hoffenheimer 3:2 durch Adam Szalai (99.) reichte dem Bundesligisten nicht. Luca Pfeiffer (114.) erzwang das Elfmeterschießen. In der Verlängerung wurde praktisch jede Würzburger Aktion von den 10.000 Fans am Dallenberg mit lautstarker Anfeuerung begleitet.