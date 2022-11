Würzburger Studie: Viele wollen Fußball-WM nicht mitverfolgen

Wenn am Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt, könnte sich das Interesse daran in Grenzen halten. Viele Fußballfans wollen bei der Fußball-Weltmeisterschaft ihren Fernseher gar nicht erst einschalten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Würzburg. Dafür wurden Fans nach ihren Einstellungen zur WM befragt.

Vorfreude auf die WM hat immer mehr abgenommen

Zusammen mit der Fachhochschule Dortmund und der Meinungsforschungsapp "FanQ" haben Forschende der Uni Würzburg im Verlauf des Jahres drei Studien erstellt. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Bereitschaft zum Boykott der umstrittenen WM entwickelt hat. "Wir haben diese Weltmeisterschaft sehr früh in den Blick genommen und können mit unseren Zahlen belegen, wie sich die ohnehin schlechte Stimmungslage im Laufe des Jahres immer weiter verschlechtert hat", so Harald Lange, Fanforscher und Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg.

Stimmung auf dem Tiefpunkt

Im dritten Teil der Studie, der jetzt veröffentlicht wurde, haben die Forschenden mehr als 5.700 Fußballfans befragt. Das Ergebnis: Die Vorfreude auf eines der größten Sportereignisse der Welt hat einen Tiefpunkt erreicht. Sowohl das Image der WM als Wettbewerb als auch das der FIFA habe unter der umstrittenen Vergabe gelitten. Das sehen über 90 Prozent der Befragten so. 70,7 Prozent der befragten Fans wollen die Live-Berichterstattung nicht ansehen. 54,4 Prozent beabsichtigen sogar, den Fernseher komplett ausgeschaltet zu lassen.

Kaum Interesse der Zuschauer an Partien ohne deutsche Beteiligung

Harald Lange rechnet besonders bei Spielen ohne deutsche Beteiligung mit starken Verlusten bei den Einschaltquoten. Trotzdem sei denkbar, "dass die Rückgänge womöglich nicht so stark sein werden, wie es die ermittelten Zahlen vermuten lassen". Grund dafür sei ein Konflikt zwischen der grundsätzlichen Ablehnung des Turniers und der "über Jahrzehnte gewachsenen Leidenschaft und Verbundenheit zum Fußball".

Was die Spiele der DFB-Elf angeht, werde auch das sportliche Abschneiden eine entscheidende Rolle spielen: "Spielen sie gut, werden die Rückgänge geringer ausfallen. Geht aber etwa das Auftaktspiel verloren, werden auch hier die Quoten einbrechen", prognostiziert der Fanforscher.