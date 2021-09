Würzburger Residenzlauf wird auf Mai 2022 verschoben

"Leider müssen wir die geplante 32. Auflage des Traditionslaufs am 17. Oktober erneut absagen", bestätigte Reinhard Peter, Organisator des Wüzburger Residenzlaufs, dem BR. "Wir hatten uns den 1. September als letztmöglichen Entscheidungstermin gesetzt und gehofft, dass bis dahin mehr Klarheit und Sicherheit herrscht, auf deren Basis wir zumindest eine abgespeckte Form des Residenzlaufs hätten organisieren können." Die Lage für Laufveranstaltungen bleibe aber auch für die kommenden Monate noch zu vage geregelt, begründet Peter die Entscheidung.

Unsicherheit um Coronaregeln gefährden Finanzierung

Ersatzweise wird es wie im Vorjahr auch in diesem Herbst eine Sonderaktion für Schulen und Kindergärten sowie für "virtuelle" Läuferinnen und Läufer geben. Für den 17. Oktober hatten die Würzburger Veranstalter unter anderem geplant, mit Intervallstarts und mehreren Rennen über die gleiche Distanz die Läuferfelder zu reduzieren. Unklar sei aber bis zuletzt geblieben, wie mit Zuschauerinnen und Zuschauern am Residenzplatz oder entlang der Straßen zu verfahren sei. "Die Fülle der Fragezeichen lässt uns keine andere Wahl, wollen wir die trotz Coronakrise gesunde Struktur unserer Non-Profit-Organisation nicht gefährden", so Peter.