Würzburger Kickers: "Wirtschaftlicher Kollaps abgewendet"

Über den neuen Geldgeber der Kickers gab es schon Ende vergangenen Jahres Spekulationen. Damals wurde nur bekannt, dass ein regionales Unternehmen die Anteile von Flyeralarm übernommen habe. Das sei ein enorm wichtiger Schritt in Sachen Zukunftssicherung, hieß es damals aus Kickers-Kreisen: "Wir schwimmen auch künftig nicht im Geld, haben aber wieder Handlungsspielraum."

Flyeralarm zieht sich aus Fußball-Förderung zurück

Im Dezember 2017 hatte die Onlinedruckerei Flyeralarm mit Sitz in Würzburg 49 Prozent der Profifußball-AG übernommen. Bereits zuvor war das Unternehmen wesentlicher Geldgeber der Kickers. Nur durch dieses Engagement hatten die Kickers eine sportliche Erfolgsgeschichte schreiben können, die sie vorübergehend bis in die 2. Fußball-Bundesliga geführt hatte. Von dort war es in den letzten Jahren jedoch wieder bergab gegangen, auch wegen Unstimmigkeiten in der zukünftigen sportlichen Ausrichtung des Klubs.

Flyeralarm hatte mit dem gebürtigen Unterfranken Felix Magath einen prominenten Berater verpflichtet, der in Würzburg jedoch vor allem verbrannte Erde hinterließ. Nach zwei Abstiegen in Folge spielen die Würzburger Kickers aktuell in der Regionalliga Bayern. Als Tabellen-Zweiter machen sie sich aber große Hoffnung auf eine Rückkehr in die 3. Liga.