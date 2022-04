Würzburger Kickers: Wechsel in der Chefetage

Ein Wechsel in der Chefetage soll Kontinuität bei den Würzburger Kickers bringen: Nach nur einem Jahr Amtszeit als Vorstandsvorsitzender des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten hört Christian Jäger auf. Seine Nachfolge als Chef tritt das Kickers-Urgestein Benjamin Hirsch an. Der Würzburger Rechtsanwalt ist seit seiner Geburt Mitglied im Verein. Auch der Posten des Sportvorstands wird mit Ex-Arsenal-Scout Jürgen Kost neu besetzt.

Würzburger Kickers im freien Fall

"Sportlich befinden wir uns in einem freien Fall", sagt der künftige Vorstandsvorsitzende Benjamin Hirsch. Aktuell sind die Würzburger Kickers im Abstiegskampf der dritten Liga, die Regionalliga ist zum Greifen nah. Im Moment habe der Verein wenig Planungssicherheit.

Steige man in die Regionalliga ab, müsse vor allem die Kaderfrage geklärt werden. "Wir müssen organisch wachsen, uns ist der Erfolg in den letzten Jahren immer weggelaufen. Wir hatten es schwer in den letzten Jahren in die Infrastruktur zu investieren – das hat jetzt Priorität", so Hirsch.

Benjamin Hirsch übernimmt Vorstandsvorsitz

Rechtsanwalt Benjamin Hirsch wird den Vorstandsvorsitz ab 1. Juli offiziell übernehmen. Hirsch wird seit Anfang April bereits eingearbeitet. Der Würzburger ist laut Verein seit seiner Geburt Mitglied des FWK und hat den Verein in den vergangenen Jahren bei Rechtsfragen unterstützt. Von März 2011 bis Ende der Saison 2014/15 war der 42-Jährige bei den Kickers auch bereits als Vorstand Sport tätig.

Kontinuität als Ziel für gebeutelten Verein

"Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Konzepte vorgestellt. Deshalb muss ich mir jetzt vertrauen erarbeiten", sagt der neue Vorsitzende Hirsch. Er möchte Kontinuität in den gebeutelten Verein bringen, in allen Strukturen. Seine wichtigste Strategie sei es offen und ehrlich zu kommunizieren, mit allen Beteiligten, erklärte er im Rahmen eines Sponsorenevents. Er glaube daran, dass die Region Mainfranken stark genug sei einen Profi-Fußball-Verein zu halten und er glaube an das Potenzial der Kickers.

EX-Arsenal-Scout Jürgen Kost wird neuer Sportvorstand

Der Posten des Sportvorstands wird mit dem Ex-Arsenal Scout Jürgen Kost neu besetzt. Dieser wurde am Dienstagabend bei einer Sponsorenveranstaltung des unterfränkischen Drittligisten vorgestellt. Zusammen mit dem designierten Vorstandsvorsitzenden Benjamin Hirsch wird Kost die Führung über den Verein übernehmen.

Kost wird sich mit Sebastian Neumann die Verantwortung teilen. Dieser war bisher als Sportdirektor alleinverantwortlich. Jürgen Kost verfügt über große Erfahrungen im Fußball. Er betreibt eine große Spieler-Datenbank, auf die auch verschiedene Top-Vereine zugreifen und war als Scout für Arsenal tätig. Bis September 2021 war er mehrere Monate als Trainer beim Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld tätig.