Würzburger Kickers: Was plant Magath mit Cheftrainer Schiele?

Beim jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Hansa Rostock prangte wieder ein auffälliges Fanplakt in der Würzburger Arena am Dallenberg. "Worauf wartet Ihr? Michas Vertrag verlängern!", war darauf zu lesen. Schon eine Woche zuvor beim Heimspiel gegen Chemnitz hatten die Kickers-Fans so ein klares Votum abgegeben. "Der Erfolg gibt ihm recht - Vertragsverlängerung jetzt!" Auch schon vor der Coronapause hatten sich die Würzburger Anhänger für Michael Schiele eingesetzt.

Der gebürtige Heidenheimer formte in Würzburg, seit er 2017 vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde, in Unterfranken eine schlagkräftige, leidenschaftliche Truppe. Der Aufstieg rückt immer näher. Selbst wenn die Konkurrenz konstant gewinnt, würden den Kickers zwei Punkte aus den verbleibenden beiden Spielen gegen Viktoria Köln und den Halleschen FC für den Zweitliga-Aufstieg reichen.

Doch was danach kommt, ist weiter offen. Als Schiele 2017 Cheftrainer wurde, wurde einfach sein vorhandener Vertrag übernommen. Der läuft aber nur bis zum 30. Juni. Was kommt dann? Die Kickers-Anhänger hatten schon im Frühjahr, als ein möglicher Auftstieg noch nicht in Sicht war, einen Schuldigen ausgemacht. "Lieber Liga 3 mit Micha als Champions League mit Felix!", war auf einem Banner beim Auswärtsspiel in Zwickau im Februar zu lesen.