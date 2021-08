Würzburger Kickers: DFB-Pokal gegen Freiburg als Herausforderung

Ein Drittligist trifft auf einen Bundesligisten: Am Sonntag empfangen die Würzburger Kickers in der ersten Runde des DFB-Pokals den SC Freiburg. Anpfiff im Stadion am Dallenberg ist um 18.30 Uhr. Maximal können gut 4.500 Tickets verkauft werden. Nach den Auftakt-Pleiten in der Dritten Liga sind Trainer und Mannschaft voller Vorfreude auf das Pokalspiel.

Kickers-Trainer Ziegner: Pokal als Herkulesaufgabe

"Dieses Wochenende ist es natürlich etwas Besonderes", bestätigte Kickers-Coach Torsten Ziegner auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel: "Zum einen, weil es den DFB-Pokal betrifft, zum anderen, weil wir gegen einen sehr attraktiven Bundesligisten spielen. Dementsprechend freuen wir uns total auf dieses Spiel – wohlwissend, dass es für uns eine Herkulesaufgabe wird." Der Unterschied zwischen Erster und Dritter Liga sei gewaltig. Doch der Underdog hätte immer eine Chance, das Spiel siegreich zu gestalten.

Schlechter Start für die Würzburger Kickers in der Dritten Liga

Das Ergebnis der ersten zwei Drittliga-Spiele bezeichnete Trainer Ziegner als suboptimal. In beiden Spielen sei mehr drin gewesen. Gegen den TSV 1860 München und den SC Verl hatten die Rothosen jeweils mit 0:1 verloren. In der vergangenen Saison waren die Kickers nach einer Saison aus der Zweiten Liga abgestiegen und sind nun mit null Punkten Tabellen-Schlusslicht in der Dritten Liga.

Vorteil: SC Freiburg noch in der Vorbereitungsphase

Ziegner hat als Trainer bereits zwei DFB-Pokalspiele miterlebt, aber nie über die erste Runde hinausgekommen. "Wir müssen den Anfang machen und die Leute begeistern, aus ihren Sitzen zu springen", so der 43-Jährige. Ein Vorteil für die Kickers liege laut Ziegner darin, dass sich der SC Freiburg noch in der Vorbereitungsphase befindet. Der Coach will Akzente nach vorne setzen, Freiburg überraschen und nicht nur den Gegner abwehren. Ziegner schätzt den Freiburger Trainer Christian Streich und nennt ihn einen der prägendsten Trainer in Deutschland und Teil des Bundesliga-Inventars.

Freiburg-Trainer Streich: Schwieriges Spiel gegen Würzburg

Freiburg-Trainer Streich warnt vor dem Spiel gegen die Kickers. "Wir sind uns völlig bewusst, dass ein schwieriges Spiel auf uns zukommt. Auswärts im Pokal bei einem Drittligisten, das ist für die meisten Bundesligisten eine schwierige Aufgabe", sagte der 56-Jährige im Vorfeld. Würzburg werde dem Favoriten aus dem Breisgau am Sonntag mit aller Macht ein Bein stellen wollen. "Bei einem Pokalspiel gegen einen Bundesligisten braucht ein Trainer nichts über Frustrationstoleranz zu sagen", sagte Streich weiter: "Da wird alles abgerufen."

Kickers-Spieler Perdedaj hat schon DFB-Pokal-Erfahrung

Kickers-Mittelfeld-Spieler Fanol Perdedaj hatte bereits mit dem 1. FC Saarbrücken DFB-Pokal-Erfahrung gesammelt. Mit Saarbrücken kam er bin ins Halbfinale. Er will nun den SC Freiburg überraschen. Perdedaj ist erst seit Kurzem in Würzburg und wurde nach eigenen Angaben gut in die Mannschaft aufgenommen. Der 30-Jährige freut sich auf die Arbeit in der jungen Mannschaft. "Wir müssen uns nur noch belohnen. Es gibt nichts Besseres, als wenn Du einen Bundesligisten schlägst."

Fans im Stadion geben zusätzlichen Push

Perdedaj betont, wie wichtig Fans im Stadion sind: "Durch die Zuschauer konnten wir gegen Saarbrücken über unsere Grenzen hinausgehen. Sie geben einer Mannschaft den zusätzlichen Push." In der neuen Saison hatten sich die Kickers vorgenommen, ein unangenehmer Gegner zu sein. "Wir probieren, unangenehm zu sein", bekräftigte Perdedaj: "Daran müssen wir weiterarbeiten und Gas geben. Nach einem guten Spiel könne man mit breiter Brust in die Liga-Spiele gehen und in der Liga Erfolg haben."

63 Spiele insgesamt im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal 2021/22 stehen in Summe 63 Partien auf dem Spielplan. Die Siegermannschaft wird im K.-o.-System ermittelt. Für die erste Hauptrunde sind jeweils 18 Vereine der Ersten und Zweiten Liga berechtigt. Außerdem sind die ersten vier Mannschaften der Dritten Bundesliga zum Ende der Vorsaison qualifiziert. Dazu kommen 24 Mannschaften aus den unteren Ligen. Das sind meistens die Verbandspokalsieger. Die jeweiligen Paarungen werden vor jeder Runde ausgelost.