Würzburger Kickers verpflichten neue Spieler für Abstiegskampf

Spätestens nach dem verkorksten Start ins Fußball-Jahr 2022 rund um die bittere 0:2-Niederlage gegen Verl sind die Rufe nach Verstärkungen in Würzburg immer lauter geworden. Der talentierte Kader sei einfach zu unerfahren, monierten die Kritiker. Dieser Kritik haben die Verantwortlichen der Kickers nun zwei Neuzugänge mit Erfahrung in der 2. Bundesliga entgegengesetzt.

Wie die Kickers bekanntgaben wechseln der Offensivspieler Marvin Stefaniak vom Bundesligisten VfL Wolfsburg sowie der Linksverteidiger Peter Kurzweg vom FC Ingolstadt nach Würzburg. Beide Spieler verpflichten die "Rothosen" ablösefrei.

Würzburger Kickers stellen schwächste Offensive der Liga

Der offensive Mittelfeldspieler Stefaniak soll das zuletzt lahmende Offensivspiel der Kickers wieder in Gang bringen. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga hat in dieser Saison in 21 Spielen erst 14 Treffer erzielt und stellt damit aktuell die schwächste Offensive der Liga. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag in Wolfsburg zuvor aufgelöst.Stefaniak wechselte 2017 von Dynamo Dresden zu den "Wölfen", kam für den VfL aber nie in der Bundesliga zum Einsatz. In den vergangenen Jahren wurde er mit dem 1. FC Nürnberg, der SpVgg Greuther Fürth und den Dresdnern an 2.Liga-Klubs ausgeliehen.

"Ich freue mich wirklich sehr über den Wechsel zu den Kickers. Der Trainer und die Verantwortlichen haben mir großes Vertrauen entgegengebracht. Ich werde alles dafür geben, das zurückzuzahlen und mit den Kickers den Klassenerhalt zu schaffen", wird der 26-Jährige in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Kickers-Cheftrainer Danny Schwarz sagte zu der Verpflichtung: "Marvin hat auf seinen bisherigen Stationen seine Klasse auf hohem Niveau unter Beweis gestellt und wir sind sicher, dass er unserem Offensivspiel weiterhilft und neue Impulse setzt."

Die Rückkehr der "Axt von Giesing"

Auch der zweite Neuzugang, Peter Kurzweg, ist am Dallenberg kein Unbekannter. Der 27-Jährige trug bereits von 2015 bis 2017 und in der Saison 2018/19 das Kickers-Trikot. "Es ist schön, wieder zurück zu sein bei den Kickers. Der Kontakt ist nie abgerissen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hatte hier schöne und erfolgreiche Zeiten. Daran möchte ich anknüpfen und mit der Mannschaft den Klassenerhalt schaffen", sagt Kurzweg zu seinem dritten Engagement in Würzburg. Der beim TSV 1860 München ausgebildete Spieler gilt als Kämpfertyp und beinharter Zweikämpfer. Schon in München erhielt er dafür den Spitznamen "Axt von Giesing".

Fünf Punkte Abstand auf Nichtabstiegspatz

Die Würzburger Kickers belegen in der Dritten Liga aktuell den vorletzten Tabellenplatz (19.). Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte. Somit droht den Kickers der Absturz von der 2. Bundesliga 2020/21 in die Regionalliga Bayern. Über die Vertragslaufzeit der beiden Neuzugänge gaben die Kickers nichts bekannt.