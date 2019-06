Würzburger Kickers verpflichten Luca Pfeiffer

In der vergangenen Drittliga-Saison 2018/19 war Pfeiffer vom SC Paderborn an den VfL Osnabrück ausgeliehen und kam dort 22 Mal zum Einsatz. Nun wechselt Pfeiffer zu den Würzburger Kickers an den Main. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. "Luca ist mit seiner Körpergröße im Strafraum stets gefährlich. Darüber hinaus ist er beidfüßig sowie technisch versiert und passt mit seinen 22 Jahren perfekt in unser Team", sagte Kickers-Cheftrainer Michael Schiele am Samstag.