Würzburger Kickers verpflichten Ex-Champions League-Spieler

Die Würzburger Kickers haben den niederländischen Offensivspieler Rajiv van La Parra verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei vom spanischen Zweitligisten UD Logroñés an den Dallenberg. "Rajiv war unser Wunschspieler zur Verstärkung unserer Offensive. Wir hatten ihn schon länger auf dem Radar und freuen uns, dass er sich für unseren Klub entschieden hat. Er verfügt über eine große Erfahrung, hat in den besten Ligen Europas gespielt und will sich jetzt auch in Deutschland beweisen“, freut sich Sebastian Schuppan, Sportvorstand der Kickers, über die Verpflichtung des Flügelspielers.

Viel internationale Erfahrung

Der gebürtige Rotterdamer, Halbbruder von Liverpools Georginio Wijnaldum, durchlief die Jugend-Akademie Feyenoord Rotterdams und sammelte bei SM Caen in Frankreich und dem SC Heerenveen erste Erfahrungen im Herrenbereich. Im Anschluss wechselte er nach England. Nach Stationen in Wolverhampton und bei Brighton & Hove Albion stieg er mit Huddersfield Town 2017 unter David Wagner in die Premier League auf und hatte mit 33 Einsätzen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt. In der zweiten englischen Liga bestritt er insgesamt 114 Partien.

Champions League und Premier League

Für den FK Roter Stern Belgrad absolvierte er in der vergangenen Saison unter anderem fünf Champions-League-Spiele. "Ich freue mich auf die Zweite Bundesliga und will mit den Kickers den Klassenerhalt schaffen. Der Sieg gegen Düsseldorf, den ich live im Fernsehen verfolgt habe, war ein großes Ausrufezeichen der Mannschaft, der ich mit meiner Erfahrung weiterhelfen möchte“, so ein hochmotivierter van La Parra über seine neue Aufgabe am Dallenberg.