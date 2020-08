Würzburger Kickers verlieren Test bei Union Berlin

Florian Hübner (39. Minute) und der Coburger Cedric Teuchert (65.) erzielten die Tore für den erwartet überlegenen Erstligisten, der noch ohne seinen prominenten Neuzugang Max Kruse antrat.

Während beim ersten Vorbereitungsspiel von Union beim Viertligisten Energie Cottbus (3:1) immerhin wieder 523 Fans dabei sein durften, waren gegen Würzburg im Stadion An der Alten Försterei aufgrund der gültigen Corona-Ordnung in Berlin keine Fans dabei. Für Würzburg war es der erste Test in der Saison-Vorbereitung.

Noch nicht zur Verfügung standen bei den Unterfranken die Neuzugänge Robert Herrmann, Arne Feick und Douglas, die jeweils erst zwei negative Corona-Tests vorweisen müssen, um zum Kader stoßen zu dürfen. Niklas Hoffmann (Rückenbeschwerden) und Luke Hemmerich (grippaler Infekt) fehlten ebenfalls.