Würzburger Kickers verlieren in der Schlussphase gegen Verl

Drittletzter SV Verl gegen den Vorletzten Würzburger Kickers, so lautete die Ausgangsposition der Partie im Abstiegskampf der 3. Liga. Durch die Niederlage bleibt für die Unterfranken die Tabellensituation prekär, Verl hingegen konnte die Abstiegsplätze verlassen.

Torlose erste Halbzeit

Die Anfangsphase ging klar an den SC Verl. So kamen die Hausherren nach einem Fehlpass von Tobias Kraulich (11.) zur ersten Großchance, die der Würzburger Keeper Hendrik Bonmann durch einen beherzten Einsatz auch beim Nachschuss vereiteln konnte. Die nächste gefährliche Szene im Würzburger Strafraum entwickelte sich (19.) aus einem Luftkampf zwischen Bonmann und Cyrill Akono, auch da verhinderte der Kickers-Torhüter am Ende Schlimmeres. Erst nach rund einer halben Stunde zeigten sich die Kickers das zweite Mal vor dem gegnerischen Tor, ohne wirkliche Gefahr auszustrahlen. Und so ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Last-Minute-Treffer sorgen für Würzburg-Niederlage

Nach sehr stürmischen Minuten der Kickers zu Beginn der zweiten Halbzeit, neutralisierten sich die beiden Teams nach rund einer Stunde wieder. Verl erhöhte in der Schlussphase den Druck. In der Schlussminute wurden diese Bemühungen mit dem 1:0 durch Kasim Rabihic belohnt. In der Nachspielzeit legte Cyrill Akono nach zum 2:0-Endstand.