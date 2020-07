Würzburger Kickers: Relegationsplatz sicher trotz 1:5-Debakel

Drei Kölner Tore in acht Minuten

Doch was sich dann nach dem Seitenwechsel abspielte, dürfte als denkwürdige Drittligapartie noch lange im Gedächtnis bleiben. Ein Slapstick-Treffer brachte Köln nach 55 Minuten überraschend in Führung. Nach einer harmlsoen Hereingabe schossen sich zwei Kickers-Spieler am Fünfmeterraum gegenseitig an, der Ball kam vor die Füße von Kölns Mike Wunderlich, der dankbar abstaubte.

Und es kam noch dicker für die Kickers: Nur drei Minuten später war Kölns Jonas Carls nach einem Steilpass gegen das Würzburg-Duo Schuppan und Ronstadt eigentlich ohne Chance. Weil die sich aber nicht einigen konnten, wer denn nun an den Ball geht, schnappte sich Carls das Leder, umkurvte Kickers-Torwart Vincent Müller und schob zum 2:0 (58.) ein.

Köln jetzt wie im Rausch und auch noch mit Glück, die Kickers wie gelähmt: Michael Seaton erhöhte per Fernschuss (63.) auf 3:0. Torwart Müller kam auf dem nassen Rasen nicht vom Fleck und konnte nur zuschauen, wie der Ball halbhoch im kurzen Eck einschlug.

Köln sorgt in den Schlussminuten fürs Würzburger Debakel

Würzburg sendete noch ein kurzes Lebenszeichen aus. Trotz der drei Tiefschläge fing sich das Team von Trainer Michael Schiele noch einmal, Fabio Kaufmann verkürzte zumindest noch auf 1:3 (72.). In der Schlussphase legte dann aber noch einmal Viktoria Köln furios los und erhöhte durch Mike Wunderlich und Alexander Höck auf 5:1.