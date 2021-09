3. Liga: Würzburger Kickers überraschen in Magdeburg

Kontern als Konzept

Das Konzept in Magdeburg war klar: Kontern. Und darauf konzentrierten sich die Würzburger von der ersten Minute an. Und gleich der erste Gegenzug führte zum 1:0. David Kopacz (5.) schloss den schönen Angriff mit einem Beinschuss gegen FCM-Keeper Dominik Reimann eiskalt ab und sorgte so für die kalte Dusche für den Tabellenführer.

In der Folge verzeichneten die Gastgeber zwar deutlich mehr Ballbesitz und kombinierten sich oftmals bis zum gegnerischen Strafraum durch, dann war allerdings in der Regel Schluss. Die Defensive der Rothosen verteidigte tadellos. Moritz Heinrich vergab nach einer halben Stunde sogar die große Chance auf das 2:0.