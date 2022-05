Würzburger Kickers: Tormann Maximilian Pérez Hintermeier bleibt

Tormann Maximilian Pérez Hintermeier bleibt den Würzburger Kickers erhalten. Er habe in den vergangenen eineinhalb Jahren bei den Kickers sehr viel gelernt und will deshalb seinen Weg hier weitergehen. "Deshalb freue ich mich sehr über das Vertrauen und kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten“, so Maximilian Pérez Hintermeier.

Geboren in Madrid, geprägt in Berlin

Der 18-jährige Torhüter kam im Januar 2021 von der Jugend der Union Berlin ins Kickers-Leistungszentrum. Stationen davor waren beim SBC Traunstein sowie der SpVgg Unterhaching. Pérez Hintermeier wurde in Madrid geboren und lebte bis zu seinem elften Lebensjahr auch in der spanischen Hauptstadt. In der abgelaufenen Spielzeit stand er 16 Mal im Profi-Spieltagskader, blieb aber ohne Einsatz. In der U19-Bayernliga spielte er dagegen elfmal über die volle Spielzeit.

Ebenfalls im Kader verbleibt Linksverteidiger Peter Kurzweg, weil sein Vertrag trotz des Abstiegs weiterhin Gültigkeit behält.