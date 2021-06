Würzburger Kickers stellen neuen Trainer Torsten Ziegner vor

Nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga haben die Würzburger Kickers ihren neuen Trainer Torsten Ziegner vorgestellt. Die Mannschaft hatte ihn bereits Ende Mai verpflichtet. Der 43-Jährige leitet diese Woche das erste Training für die neue Drittliga-Saison. Ziegner war zuletzt ohne Verein und trainierte von 2018 bis 2020 den Drittligisten Halleschen FC. Zuvor betreute er den FSV Zwickau.

Ziegner: Hohe Erwartungen an Mannschaft

Ziegners Erwartungen an die Mannschaft sind hoch: "Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er alles – und zwar jeden Tag und in jeder Trainingseinheit und dort in jeder Minute – für den Erfolg tut", sagt er. Kickers-Sportvorstand Sebastian Schuppan setzt große Hoffnungen in den neuen Cheftrainer: "Seine Spielphilosophie und Vorstellungen sind mit unserer neuen Ausrichtung im Verein identisch. Torsten ist der ideale Trainer für den Neustart der Kickers."

Mehrere Trainerwechsel in Zweitligasaison

Seit dem Aufstieg der Würzburger Kickers von der Dritten in die Zweite Bundesliga gab es einige Trainerwechsel. Auf den Aufstiegscoach Michael Schiele folgte zunächst Marco Antwerpen. Nur zwei Monate später trainierte Bernhard Trares die Rothosen. Anfang April haben sich die Würzburger Kickers auch von ihm getrennt. Interimsmäßig wurden die Unterfranken zuletzt von Ralf Santelli betreut. Doch auch er konnte den Absturz der Kickers nicht mehr verhindern. Die Unterfranken beendeten die Zweitligasaison auf dem letzten Tabellenplatz und müssen nach nur einem Jahr zurück in die Dritte Liga.